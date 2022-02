Participante na corrida de esqui de 50 quilómetros nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, Remi Lindholm não teve uma prova nada fácil.

Tudo porque o finlandês sofreu muito com o frio e, inclusivamente, acabou os 30 quilómetros do percurso com... o pénis congelado.

«Podem adivinhar qual parte do meu corpo estava um pouco congelada quando acabei... foi uma das piores competições em que participei. Isto foi só apenas lutar», afirmou, à imprensa finlandesa e citado pelo The Guardian.

Para evitar tanto frio, a organização dos Jogos reduziu o percurso de 50 quilómetros para 30, mas nem assim Lindholm conseguiu evitar ficar com o pénis congelado pela segunda vez na carreira – já havia conseguido numa prova em Ruka, na Finlândia, em 2021.

No final da corrida, o atleta utilizou um saco quente para descongelar o pénis: «Quando as partes do meu corpo começaram a aquecer, a dor era insuportável.»