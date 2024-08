Do futebol peruano chega um dos momentos mais insólitos do fim de semana desportivo.

No sábado, no duelo da Copa Peru entre o Cantorcillo e o Atlético Awajun, a contar para a fase da região de San Martín, um jogador foi expulso por urinar em pleno jogo.

Numa altura em que o jogo estava parado para assistência a um atleta do Cantorcillo, outro jogador desta equipa alertou o árbitro que o n.º 10 do Awajun, que se preparava para bater um pontapé de canto, estava a urinar fora do terreno de jogo, perto da zona de canto. O árbitro reparou, foi na direção do jogador e mostrou-lhe o cartão vermelho direto.

Veja as imagens (Rádio "Las Colinas"):