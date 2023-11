Petr Cech deixou o futebol, mas não deixou as balizas.

O antigo jogador do Chelsea e do Arsenal foi anunciado como reforço dos Belfast Giants, equipa da principal divisão de hóquei no gelo no Reino Unido – e atual campeã.

Cech, de 41 anos, vai jogar no emblema da Irlanda do Norte por empréstimo dos Oxford City Stars, emblema que milita na segunda divisão.

«O Petr é um atleta altamente condecorado, que sabe o que é preciso para ter um desempenho ao mais alto nível», afirmou o treinador dos Belfast Giants, Adam Keefe.

Petr Cech, antigo internacional checo, terminou a carreira de futebolista em 2019, ao serviço do Arsenal.