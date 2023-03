Gerard Piqué recordou a badalada fotografia com Zlatan Ibrahimovic, tirada em 2010, para esclarecer que, ao contrário do que se chegou a dizer e escrever na altura, aquele não foi um momento de intimidade entre os dois jogadores que representavam o Barcelona.

«Nessa fotografia, estamos no parque de estacionamento do clube. Está lá o meu carro, está a imprensa. Podia beijar o Zlatan, mas nunca nunca no parque de estacionamento do clube. A fotografia está completamente fora do contexto», afirmou Piqué no programa «After Kings», transmitido através da rede social Twitch.

O antigo capitão do Barcelona recordou ainda, entre gargalhadas, a reação do avançado sueco no dia seguinte à polémica imagem:

«Melhor de tudo foi a reação do Zlatan. No dia seguinte, todos os paparazzi estavam à espera dele, estendem-lhe o microfone à saída e ele baixa o vidro do carro e diz: "Anda com a tua irmã lá a casa e mostro-te que não sou gay"», lembrou Piqué.