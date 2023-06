Recém-promovido ao Campeonato de Portugal, o Portosantense vai jogar na condição de visitado na Madeira e treinar... no Porto.

A equipa da ilha de Porto Santo não poderá treinar em «casa» porque o campo que normalmente utiliza, o Estádio José Lino Pestana, vai entrar em obras. A solução encontrada foi ter «casa» emprestada na Madeira para jogar e no distrito do Porto para trabalhar durante a semana.

«Não poderá ser no Porto Santo, porque o campo vai entrar em obras. Penso que ainda não foi lançado o concurso público, isso estará a ser tratado, portanto, segundo a informação que nos deram, pelo menos estará inoperacional entre setembro e março de 2024, o que inviabiliza qualquer atividade no recinto durante esse período», começou por dizer o administrador da SAD do clube, Jorge Machado, antes de revelar que a equipa vai «basear-se no distrito do Porto».

«Vamos fazer os nossos jogos na qualidade de visitante na série A [do Campeonato de Portugal], que em princípio é onde vamos ficar colocados, depois deslocamo-nos à Madeira para fazer os jogos na condição de visitado», continuou.

Jorge Machado assume que a preferência era jogar em Porto Santo, mas que isso é impossível. Por isso, o Centro Desportivo da Madeira «foi a melhor situação que foi encontrada».

«Os adeptos estão tristes e desapontados, mas compreendem a situação. Vamos ter de atravessar este período um pouco afastados dos nossos adeptos fisicamente, mas sei que os que puderem vão à Madeira assistir aos jogos e terão oportunidade também de assistir por outros meios», concluiu.