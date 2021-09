Jogavam-se os últimos minutos do Azerbaijão-Portugal quando um grupo de jovens adeptos invadiu o relvado do Estádio Olímpico de Baku com o firme propósito de tirar selfies com Bruno Fernandes.

Assim mesmo, enquanto o jogo decorria, os jovens fãs azeris do médio do Manchester United aproveitaram o jogo da Seleção Nacional para cumprirem o seu sonho. E ali estiveram uns bons momentos de telemóvel em punho a guardar o instante para a posteridade, perante a boa vontade de Bruno Fernandes.

Depois da invasão de campo, os adeptos acabaram por ser escoltados para fora do relvado. Afinal, havia ainda um jogo de qualificação para o Mundial para terminar. E haveria de soar o apito final minutos depois com a Seleção Nacional a consumar o triunfo por 3-0.