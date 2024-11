Amador. Insólito. Inacreditável.



Todos os adjetivos não chegam para qualificar o que aconteceu a Karol Swiderski. O jogador do Charlotte FC estava junto ao quarto árbitro, preparadíssimo para entrar quando o diretor da federação polaco e a equipa de arbitragem se aperceberam de que este não estava na ficha de jogo.



Ninguém escondeu o espanto, mas Swiderski não entrou e recolheu ao banco. No final, o selecionador, Michael Probierz pediu desculpas publicamente ao jogador.



«Já lhe pedi desculpa e volto a fazê-lo. Foi um erro humano, Todos cometemos erros na vida. É fácil atirar pedras aos outros. temos de entender a parte humana associada a estes processos», referiu, na sala de imprensa do Dragão.



Veja o momento: