O Aston Villa garantiu esta tarde a permanência na Premier League, depois de empatar em casa do West Ham. A equipa de Birmingham contou ainda com a preciosa ajuda do Arsenal, que bateu o Watford e empurrou os hornets para o Championship.

Ora, o jogo do Villa acabou primeiro do que a partida no Emirates e rapidamente os jogadores dos villans se juntaram à volta de um telemóvel, ainda no relvado, para seguirem os últimos instantes do que se passava no Emirates.

Mal acabou a partida do Watford, Grealish e companhia festejaram efusivamente a permanência no principal escalão inglês, num momento idêntico ao que o Rio Ave viveu na véspera com a qualificação para a Liga Europa.

Ora veja: