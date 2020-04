Detido há mais de um mês num estabelecimento prisional em Assunção, Paraguai por uso de documentos falsos, Ronaldinho gravou um vídeo com Pablo César Morales, um polícia acusado e condenado por proteger traficantes de droga no norte do país.



As imagens recolhidas do interior da prisão caíram nas redes sociais por culpa dos familiares Morales, segundo o Globo Esporte, jornal que também confirmou a autenticidade das mesmas. Sorridente e a falar espanhol, o ex-internacional brasileiro deixou uma mensagem para a família do recluso.



«Olá família Moraes! Estou aqui com meu companheiro, o meu atacante, Pablo. E, bom... Joga muito bem. Estamos juntos! Em breve, vamos jogar outra vez juntos», disse o antigo jogador.



Este é mais um dos vídeos de Ronaldinho gravados no interior da Agrupación Especializada. Recorde-se que em março, o outrora melhor jogador do mundo surgiu a jogar futebol com os restantes reclusos e futvólei.