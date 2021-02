Neymar não pôde jogar esta terça-feira frente ao Barcelona, mas este bastante ativo nas redes sociais durante e após o encontro. Só que, além de comentar a goleada do PSG aos catalães, o jogador brasileiro, que é fã da edição brasileira do Big Brother, também estava a comentar o programa.

Terça-feira é dia de gala e de expulsão no reality show brasileiro e, como já aconteceu por diversas vezes, Neymar vinha já há dias a fazer campanha nas redes sociais pela expulsão de um candidato. Desta vez o concorrente que o jogador do PSG queria que saísse era Nego Di.

Vamos combinar uma coisa aqui rapidão. Fora Nego di 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2021

O concorrente acabou mesmo por ser expulso esta terça-feira com 98,76% dos votos, batendo o recorde de rejeições da história do programa, o que levou Neymar a comemorar no Twitter as duas vitórias do dia.

Terça completa hein ... vitória PSG e a saída do nego di 😜 que dia amigos — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Só que a diferença linguística gerou uma confusão, levando a que o festejo de Neymar fosse apelidado de racismo por causa da tradução automática, parecendo que estava a festejar «the exit of the black man» [a saída do negro]. Surgiram de imediato comentários a perguntar quem era o negro e o jornal Marca fez mesmo uma notícia sobre o assunto.

os gringos não entenderam o tweet do neymar sobre o nego di pic.twitter.com/jx3PKq4rfH — vito (@victorac) February 17, 2021

Neymar não pareceu muito atrapalhado e respondeu, às gargalhadas, ao jornal Marca, na publicação entretanto apagada. «Nego di é do BBB (GRAN HERMANO) en Brasil».