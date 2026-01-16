Incrível
Há 1h e 31min
VÍDEO: Dembélé eleva a fasquia na corrida ao Puskás de 2026
Avançado francês do Paris Saint-Germain assinou um «monumento» na capital francesa
Ousmane Dembélé apontou nesta sexta-feira um dos golos que, seguramente, irá figurar no lote das melhores obras de arte desenhadas em 2026.
Depois de ter feito o 1-0 num belo remate de fora da área, o avançado do Paris Saint-Germain bisou na receção ao Lille com um chapéu monumental quando estava rodeado de adversários e até tinha perdido o timing de remate.
Veja o momento:
Este valeu o bilhete 🫨— sport tv (@sporttvportugal) January 16, 2026
Que golaço de Dembelé 😱#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Lille pic.twitter.com/BjcmZj9a0K
