Ousmane Dembélé apontou nesta sexta-feira um dos golos que, seguramente, irá figurar no lote das melhores obras de arte desenhadas em 2026.

Depois de ter feito o 1-0 num belo remate de fora da área, o avançado do Paris Saint-Germain bisou na receção ao Lille com um chapéu monumental quando estava rodeado de adversários e até tinha perdido o timing de remate.

Veja o momento: