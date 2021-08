Ser grande é isto. Todos o querem ver, todos o querem tocar. Acaba o jogo e aparece o guarda-redes adversário. Predrag Rajkovic - assim se chama o rapaz - atira o filho bebé para o colo de Lionel Messi, o gigante desta história, e pede-lhe uma foto. Antes, ainda tira a chupeta ao petiz.



Lionel Messi entra aos 66 minutos na sua estreia pelo PSG. E mexe com as gentes de Reims. No final conversa com Keylor Navas, tem esse encontro imediato com Rajkovic e, antes de entrar no sossego do balneário, ainda se cruza com Thierry Henry e assina uma tarja gigante com o seu nome.



Ser grande não é fácil, mas Messi não é um homem e um futebolista comum. Vale a pena ver as imagens do final do jogo em Reims.



VÍDEO: