Viveram-se momentos de pânico, esta sexta-feira, no aeroporto de Almaty, no Cazaquistão. Um suspeito de terrorismo, de 67 anos, recusou mostrar a identificação aos funcionários do aeroporto, pegou numa faca de cozinha e fez uma refém, também ela funcionária do aeroporto: Botagoz Mukhtarova, de 21 anos.

O agressor foi cercado pela polícia e não recuou, ameaçando a mulher com a faca de cozinha, enquanto empunhava também um telemóvel que, segundo ele, servia para fazer explodir uma bomba.

Foi então que surgiu em cena um herói. Musa Abdraim, de 52 anos, é um antigo campeão de boxe, entretanto retirado da competição, que pediu ao suspeito de terrorismo para trocar de lugar com a refém. A mulher, de 21 anos, não parava de gritar e o agressor aceitou o pedido do antigo pugilista.

Musa Abdraim esperou por um momento de distração do agressor, até que na altura certa pegou na faca pelo lado da lâmina e desarmou o suspeito de terrorismo. Com a ajuda da polícia, o homem foi rapidamente dominado e o herói vai agora ser condecorado pelas autoridades do Cazaquistão.

«Agentes do Aeroporto de Almaty detiveram um homem que, após passar pela área de inspeção, agarrou uma inspetora pelos cabelos e ameaçou-a com uma faca de cozinha. Os polícias, com a ajuda da segurança do aeroporto e de um cidadão herói, desarmaram o infrator e levaram-no sob custódia», informaram as autoridades.