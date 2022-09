Afinal, Dani Alves não sofreu uma «lesão do ligamento colateral medial do joelho direito», tal como o Pumas havia informado na quinta-feira.

Já depois desse primeiro comunicado, e da reação contraditória do lateral-direito acerca dessa informação, o clube mexicano emitiu nova nota, a dar conta de que a lesão afinal é mais simples.

«O jogador sofreu um golpe no joelho no final do treino e por precaução não viajou para enfrentar o Juárez. A lesão requer tratamento básico e repouso. Devido a uma falta de comunicação (…), publicou-se uma informação errada. Por esse equívoco, pedimos desculpa ao Dani Alves», lê-se.

A primeira informação revelada pelo Pumas colocava a presença do internacional brasileiro no Mundial 2022 em risco, algo que não se confirma. O próprio lateral pediu, nas redes sociais, para não lhe darem azar.