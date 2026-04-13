O futebolista marroquino Driss El Jabli deu a vitória ao Maghreb Fès frente ao Wydad, no domingo, para a primeira liga de Marrocos, com um golo que já corre… e promete correr mais mundo nas próximas horas, dias e até semanas: um remate de fora da área… de letra!

Aos 80 minutos de jogo, Adam Brika ganhou o lance na área e fez um passe atrasado para fora daquela. Driss El Jabli recebeu a bola pisando-a com o pé direito, orientando-a para o remate de letra com o mesmo pé.

A bola ainda sofreu um ligeiro desvio num adversário, Amine Aboulfath, traindo a ação do guarda-redes. Mas não deixa de ser um golaço. Será candidato ao prémio Puskás?

Um golo incrível que vale a liderança isolada ao Maghreb Fès, ainda que à condição, com 31 pontos, mais um do que FAR Rabat, Wydad e Raja Casablanca, sendo que o FAR Rabat tem um jogo a menos.