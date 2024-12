Cumpriram-se, na segunda-feira, dois anos do escaldante e emocionante Países Baixos-Argentina, do Mundial 2022, jogo dos quartos de final ganho pela seleção sul-americana no desempate por penáltis e que, entre golos e confusão, teve a célebre frase de Lionel Messi, «qué mirás bobo», dirigida ao avançado neerlandês Wout Weghorst, durante uma entrevista pós-jogo.

Pois bem, ao fim de dois anos, há quem queira utilizar a frase de Messi para… dar o nome a uma avenida na capital da Argentina, Buenos Aires.

Desde a passada quarta-feira, 4 de dezembro, decorre no sítio change.org uma petição para que a Avenida Carabobo, uma das mais importantes de Buenos Aires, se passe a chamar «Qué mirá bobo». E a explicação não podia ser mais clara. E até original.

«Estamos em 2024 e ainda temos uma rua chamada “Carabobo”. O que é isso? Um trava línguas? Um feitiço de Harry Potter? É hora de evoluir. Propomos renomear esta rua como “Qué mira, bobo” [pt: para o que é que olhas, estúpido] em homenagem a um momento que marcou o Mundial 2022 no Qatar e deixou o mundo inteiro com um sorriso no rosto, exceto o estúpido em questão. Porque se algo nos une como país, além do futebol, é a arte de dizer as coisas de frente, com a honestidade e o humor que nos caracteriza. Vamos imaginar, juntos, um bairro onde cada canto lembre esse espírito. O GPS a dizer: "Vire à esquerda na “Qué mirá, bobo". Selfies eternas ao lado da placa da rua. Orgulho nacional em cada esquina. Vamos unir forças para que os nossos netos possam dizer: “O meu avô lutou para que essa rua se chamasse assim”», é dito, na descrição da petição.

Na tarde desta terça-feira, à hora da publicação deste artigo, a petição tinha ultrapassado as 190 assinaturas, já com mais de 90 delas assinadas esta terça-feira.