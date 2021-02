À parte da vitória de Rafael Nadal sobre Michael Mmoh, foi notícia a adepta que foi expulsa do recinto do Australian Open por ter mostrado o dedo do meio ao tenista espanhol.

Em declarações à rádio local 3AW693, e sob o nome falso de Lisa, a fã explicou o sucedido e apelidou Nadal de «aborrecido».

«Não, claro que não sou fã de Nadal, acho que é incrivelmente aborrecido com todos aqueles rituais antes de servir», começou por dizer.

«O facto de, pelo menos aparentemente, as minhas fotos se terem tornado virais em todo o mundo mostra o quão incrivelmente aborrecidas são os seus jogos. Caso contrário, porque é que se concentrariam tanto num espectador?», continuou.

Lisa admitiu depois que tinha bebido álcool, «mas não mais do que um copo de champanha» e confidenciou que a filha não está contente com a situação: «O álcool desinibe um pouco. A minha filha não está contente com o que fiz.»

«Não sei porque é que não pude dizer em voz alta o que queria. Eles [seguranças] foram muito rudes por me terem tirado das bancadas. Sou uma espectadora, paguei bilhete, porque é que não posso falar?», atirou.