Após ter decidido passear pela Madeira com os filhos e com a companheira, Cristiano Ronaldo foi alvo de insultos por parte do médico e político madeirense Rafael Macedo.



«Quero que esse animal que vem de Itália fique em casa. Retirem-me este vagabundo da Região Autónoma da Madeira», escreveu numa publicação na rede social Facebook.



Entretanto o membro do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) pediu desculpa e alegou ter sido alvo de pirataria informática.

«A minha conta foi invadida. Nunca faria esses comentários de baixo nível ao nosso CR7. Reparei que não é a primeira vez que isto sucede. Já mudei as palavras-passe. Peço desculpa a todos e ao nosso Ronaldo. Mudarei as palavras-passe todas as semanas. Os hackers andam aí. Cuidado. Estarei atento. Bloquearam muitas pessoas da minha conta. Lamento. Por isso é que há dias que não entendia os comentários ofensivos. Lamento a todos. Vou reparar a situação. Um abraço para todos», escreveu.







Pouco tempo depois, o médico especialista em Medicina Nuclear voltou a desculpar-se.

«Não publiquei comentários ofensivos acerca do CR7. Vou amanhã à PJ verificar o que se passou. A minha conta foi hackeada. Eu não disse aquelas palavras altamente ofensivas. Ultimamente não sei até quando, tem acontecido esta situação. Isto é grave! Peço desculpa a todos, sobretudo ao CR7 e sua família, que admiro muito. Isto não é a primeira vez que ocorre. Já aconteceu na altura das eleições contra outros colegas e demais assuntos relacionados. Lamento a todos. Peço que partilhem esta mensagem porque não tenho acesso ao ocorrências. Peço desculpa. No limite terei de pagar esta conta e fazer uma nova», acrescentou.