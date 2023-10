Não precisa de procurar mais: a grande estrela dos festejos da África do Sul após a conquista do Mundial 2023 foi Trevor Nyakane.

No relvado, e em êxtase com o quarto título mundial dos Springboks, o jogador de 34 anos deu um verdadeira espetáculo de dança, captado pelas câmaras de televisão.

Ora, um dos espectadores mais ilustres a estar presente no Stade de France foi Roger Federer: o antigo tenista tem mãe sul-africana e por isso toda a família esteve presente na final de Paris para assistir ao encontro frente à Nova Zelândia.

De resto, e no final da partida, Federer desceu ao balneário da África do Sul, tal como o Príncipe do Mónaco, Alberto II.