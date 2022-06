A fita adesiva pode ser solução para muitos problemas na vida. Mas talvez não seja assim tão eficaz na vida… de um carro de rallycross.

Depois de ficar com grande parte do carro destruído, a equipa da AlphaTauri remendou-o com fita adesiva, como se pode ver na imagem abaixo.

A verdade, porém, é que a coisa não lhes correu particularmente bem e a meio da prova metade do carro… voou.

Ninguém pode dizer que a equipa não tentou de tudo.