Ramires, antigo internacional brasileiro, está quase irreconhecível. O ex-futebolista, que se retirou dos relvados em 2020, apresenta hoje uma silhueta bem diferente da que tinha quando estava no ativo.

Atualmente com 37 anos, o ex-jogador de clubes como Benfica e Chelsea está em Londres para participar num jogo de beneficência entre os Blues e o Liverpool neste sábado.

Recorde-se que Ramires pendurou as chuteiras no Palmeiras, aos 33 anos. Esteve apenas um ano no Benfica (2009/10, época na qual ajudou a ganhar uma Liga e uma Taça da Liga. No total, fez 42 jogos pelos encarnados e cinco golos e três assistências. Em Inglaterra, no Chelsea, foram 251 jogos, 34 golos e 16 assistências, materializadas numa Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa. Também jogou no Cruzeiro e no Jiangsu Suning, da China.

Pela seleção canarinha participou nos mundial de 2010 e 2014, tendo vencido a Taça das Confederações em 2009.