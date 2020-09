James Rodríguez deixou o Real Madrid ao fim de seis anos e mudou-se para o Everton neste mercado de transferências. Apesar de os pormenores do negócio não terem sido revelados, a imprensa apontava para uma transferência na ordem dos 20 milhões de euros.

Mas, ao que parece, James saiu para os toffees... a custo zero.

Isso mesmo explica o Banfield, clube no qual o internacional colombiano concluiu a formação e começou a carreira profissional, antes da mudança para o FC Porto.

O emblema argentino esperava receber uma percentagem da transação, devido ao mecanismo de solidariedade imposto pela FIFA, mas esse valor nunca chegou.

Depois de contactar Real Madrid e Everton, o Banfield ficou a saber que não tinha direito a nada, já que a transferência tinha sido feita a custo zero.

«Apesar das versões jornalísticas que indicavam que o passe [de James] tinha um custo, situação que beneficiava o Banfield com uma percentagem dessa quantia por ter contribuído para a formação do jogador, isso não aconteceu. Infelizmente, não temos direito a qualquer valor pelo James. A transferência fez-se sem custo, como se fosse um jogador livre. Já consultámos os dois clubes e os organismos correspondentes, que nos confirmaram que não vamos receber dinheiro pelo mecanismo de solidariedade», disse o tesoureiro do Banfield, Ignacio Uzquisa, num comunicado divulgado pelo clube.