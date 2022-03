No verão de 2012, um desconhecido Fabinho aterrou em Vila do Conde para ser reforço do Rio Ave. Então com 18 anos, o brasileiro esteve apenas um mês nos Arcos: mudou-se logo para o Real Madrid, na altura para representar a equipa B.

Em entrevista à FourFourTwo, o atual médio do Liverpool recordou essa transferência surpreendente, que contou com um momento insólito protagonizado com José Mourinho, na altura técnico dos merengues.

«Fui para Portugal, mas estie no Rio Ave apenas duas semanas, talvez três no máximo. Estava num churrasco com os meus colegas brasileiros quando o meu agente me ligou e disse-me que o Real Madrid Castilla precisava de um lateral-direito e se eu estaria interessado», começou por dizer.

«Então uma noite, disseram-me para arrumar as minhas coisas porque o Jorge Mendes [empresário português] estava a caminho de carro. Eu pensei: ‘Há alguma coisa errada?’, mas depois a dada altura o Mendes disse que estávamos a viajar para Madrid e que eu ia assinar pelo Real. Ninguém estava à espera, foi um momento muito especial», prosseguiu.

Depois, Fabinho contou a história com José Mourinho: «Ficámos num hotel em Madrid e enquanto ainda estava a dormir, acordei com alguém a bater-me à porta. Vi pelo olho mágico e não queria acreditar. Era o Jorge Mendes e o Mourinho. Ainda estava de pijama, não estava de todo preparado para o conhecer. Nem sequer sabia o que dizer.»

«Ele queria dar-me as boas-vindas. Eu ainda estava um bocado envergonhado e nunca pensei que o ia conhecer assim», atirou.