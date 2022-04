Durante muitos anos, sempre que o Real Madrid vencia um título, Sergio Ramos brincava com a tradicional faena em campo, uma tradição começada anteriormente com Raúl González.

Agora, sem o defesa espanhol no clube, foi Nacho a assumir esse papel nos festejos do título de campeão espanhol, esta tarde, no Santiago Bernabéu.

Só que a coisa não correu de maneira perfeita.

Tudo porque Nacho brincou com os filhos e, num momento em que as duas crianças estavam tapadas pela «faena», chocaram, num momento bastante insólito.

Ora veja: