Vinicius Jr já sabia que não teria vida fácil no Mestalla, onde no passado foi vítima de insultos racistas e nesta sexta-feira agrediu o guarda-redes do Valências e sabe-se lá o que teria acontecido se não tivesse sido agarrado por dois companheiros de equipa e um elemento da equipa técnica merengue quando viu o vermelho direto.

Depois de uma queda na área do Valência, Dimitrievski, guarda-redes do Valência, deu um calduço ao craque do Real, que reagiu agredindo-o na zona da nuca.

Veja aqui tudo e a explicação do VAR:

A tensão com Vini começou ainda antes do apito inicial. Para evitar uma enorme confusão no exterior do estádio, que teve até confrontos entre adeptos e forças policiais, os merengues entraram no recinto do adversário pelas traseiras enquanto lá fora a afición che gritava «Vinicius balón de playa (Vinicius, bola de praia), numa alusão à Bola de Ouro que o jogador brasileiro perdeu para o espanhol Rodri.

Quanto ao jogo, o Real Madrid perdia por 1-0 aquando da expulsão, mas ainda conseguiu virar o jogo e vencer por 2-1 graças a golos de Modric e Bellingham.