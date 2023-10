O duelo da Bretanha entre Rennes e Nantes, este domingo, ganho pela equipa da casa por 3-1, ficou marcado por uma encenação incrível a envolver as mascotes dos dois clubes.

O Erminig, mascote do Rennes, fez uma placagem ao canário, mascote do Nantes, num momento encenado ao ponto de o canário ter necessitado de assistência… saindo do relvado de maca.

Numa altura em que França é anfitriã do Mundial de râguebi, as duas mascotes utilizaram o ato de derrubar um adversário na modalidade e mostraram jeito para o teatro.

Tanto, ao ponto de que os quatro assistentes que tiraram o canário de maca não esconderam o riso enquanto faziam parte da cena. Nem eles, nem quem testemunhava e filmava o acontecimento.