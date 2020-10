Sem clube desde que deixou o Sp. Braga, Ricardo Sá Pinto pode estar de regresso ao ativo, já que tem sido associado ao Botafogo.

A julgar pelas redes sociais do técnico de 47 anos, esse é o desejo de muitos adeptos do emblema brasileiro. Sá Pinto publicou uma fotografia no seu instagram, a propósito de uma cerimónia no Salgueiros, e a ‘torcida’ do Botafogo invadiu o post.

Muitos foram os fãs do Fogão que pediram para o antigo internacional português ir treinar o atual penúltimo classificado no Brasileirão. «Vem para o Fogão», pode ler-se numa das respostas à publicação.