Richard Ríos já está em Lisboa. O médio de 25 anos já pisou em solo luso para oficializar a transferência para o Benfica.

No entanto, em dia de chegada, teve de partilhar os holofotes. Um trabalhador do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi visto várias vezes a realizar o seu trabalho: organizar os carros que suportam as malas.

Pode parecer uma tarefa simples, mas este senhor fê-lo com personalidade, colocando muita gente a rir com a forma como trabalhava: imitando com a boca o som de uma sirene e obrigando os passageiros a pararem para ele passar.

Assim, deu claramente nas vistas, pelo menos enquanto o jogador colombiano não aparecia, para roubar todas as atenções das câmaras.

