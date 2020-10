Neymar e Richarlison juntaram-se no domingo para fazerem um live numa plataforma de gaming, mas nem tudo correu da melhor maneira.

Isto porque o craque do Paris Saint-Germain, a dada altura do direto, mostrou sem querer o número de telemóvel do colega da seleção brasileira.

As pessoas que estavam a ver a transmissão dos dois jogadores depressa anotaram o número de Richarlison e em cinco minutos o avançado do Everton já tinha mais de… dez mil mensagens.

O que vale é que, pelo menos aparentemente, Richarlison não levou a mal. «Cinco minutos e já tem mais de dez mil mensagens. Obrigado, Neymar», escreveu depois.