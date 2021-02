Francisco Geraldes foi assaltado durante a última noite e utilizou as redes sociais para anunciar o roubo de que foi alvo, aproveitando para deixar avisos aos ladrões… com humor à mistura.

O médio formado no Sporting e que representa o Rio Ave teve o carro assaltado, mas não deixou de reagir de forma humorada.

«Para quem me assaltou o carro durante a noite, tenho duas considerações: 1- levaram uma prancha metade branca, metade verde, que até tem o meu nome. Se estiver em algum site para venda, eu compro; 2- os senhores quebraram o confinamento. Podiam ter esperado. Acho injusto para todos os outros assaltantes que estão a cumprir escrupulosamente as regras de confinamento. Uns podem assaltar e outros não», escreveu numa primeira mensagem.

Depois dessa publicação, o médio fez outras, sempre no mesmo tom de humor, antes de publicar uma última mensagem a dizer mais séria.

«Se isto foi feito por extrema necessidade, para pagar contas, medicamentos ou comida, peço que me contactem diretamente. Dificilmente a vão conseguir vender. Eu comprometo-me a ajudar no que for preciso», escreveu.