Ainda só vamos na pré-temporada, mas Hugo Gomes não está para brincadeiras.

Opção de Luís Freire no particular ante o Tondela, o defesa do Rio Ave anotou um golo que levantaria qualquer estádio por esse mundo fora.

Com espaço ainda antes do meio-campo, o jogador brasileiro viu o guarda-redes adversário adiantado e não perdoou. O Rio Ave diz mesmo que tem um prémio Puskás.

Ora veja: