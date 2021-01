Baixa por lesão, Felipe Melo assistiu nas bancadas do Allianz Parque, casa do Palmeiras, ao apuramento da equipa de Abel Ferreira para a final da Taça Libertadores e fez questão de partilhar com o mundo a euforia que se apoderou dele assim que o árbitro apitou para o final do encontro.

O internacional brasileiro gritou, gritou e gritou... provavelmente até ficar sem voz.

Depois, desceu aos balneários e prosseguiu com a festa.

Imperdível: