Depois de vencer tudo pelo Bayern, Robert Lewandowski rumou ao Barcelona neste último mercado de transferências, mas parece que não está a ser fácil a vida do polaco na Catalunha.

A equipa blaugrana viu esta quarta-feira ser lhe confirmada a eliminação da Liga dos Campeões. Ora, a companhia aérea irlandesa, Ryanair, não perdeu tempo para mandar uma «bicada» ao avançado de 34 anos.

A companhia aérea publicou um cartão de embarque com o nome do internacional polaco com destino para Munique, com a seguinte legenda: «Check-in antecipado, Lewy?.» Mas não ficou por aqui, divulgou ainda uma foto com o jogador equipado com as cores do Bayern dentro de um avião da Ryanair, juntamente com a frase «Hora de voltar a casa».

Resta saber se Lewandowski vai aceitar a sugestão.