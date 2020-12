No último dia do ano, Robert Lewandowski acordou com uma companhia muito especial na cama.

O avançado do Bayern de Munique voltou a fazer a mesma brincadeira que tinha feito aquando da conquista da Liga dos Campeões, mas agora numa «versão melhorada».

Lewandowski deitou-se com todos os troféus que conquistou em 2020 – e são muitos –, entre os quais a Champions, claro, mas também a Bundesliga e o The Best, prémio de melhor jogador do mundo.