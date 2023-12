A desempenhar a função de comentador da Amazon Prime Video, Roberto Martínez esteve, na terça-feira, a assistir à partida em Old Trafford, entre o Manchester United-Aston Villa (3-2). No final do encontro viveu um momento caricato, quando o treinador da seleção portuguesa entrevistou… Bruno Fernandes, seu jogador na seleção nacional.

«Bruno, parabéns. É algo que já te vi fazer muitas vezes. Foste essencial a ajudar o Manchester United a encontrar espaços na defesa do Aston Villa. Uma exibição à capitão. A minha questão para ti é a seguinte: sabendo como és no balneário, o que passou pela tua cabeça quando viste aqueles dois golos sofridos?», perguntou o técnico da seleção nacional.

O capitão dos Red Devils respondeu e admitiu que no intervalo todos estavam confiantes que poderiam dar a volta ao resultado, na altura 2-0, o que acabou por se concretizar e conseguiram vencer por 3-2, naquela que foi uma reviravolta incrível.

«Obviamente que, quando sofremos aqueles dois golos, podíamos sentir a frustração e a desilusão, porque já aconteceu várias vezes nesta temporada. Acho que começámos muito bem o jogo, mas depois concedemos um golo e outro logo a seguir. No intervalo, tivemos uma conversa e toda a gente estava confiante de que, se marcássemos um golo, poderíamos ganhar o jogo. Depois marcámos o golo fora de jogo e a partir daquele momento toda a equipa acreditou», afirmou o internacional português.

De recordar que os últimos tempos não têm sido fáceis para o Manchester United, que se encontra em sexto lugar da Premier League, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Já Roberto Martínez, tem continuado o seu trabalho impecável como selecionador nacional, mas também tem comentado alguns jogos da Premier League, na Amazon Prime.