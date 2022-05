Eis José Mourinho como nunca o viu. O técnico português assumiu a condução do autocarro que levou a equipa até perto dos milhares de adeptos que a esperavam.



No vídeo vê-se o «Special One» a brincar ao volante para delírio dos jogadores e restante equipa técnica. O técnico de guarda-redes do emblema romano, Nuno Santos, surge à frente do autocarro quando Mourinho decidiu dar a vez ao condutor do veículo.



A Roma ganhou, recorde-se, a Liga Conferência na final contra o Feyenoord. Zaniolo marcou golo decisivo que permitiu a Mourinho ganhar a quinta prova da UEFA.



Veja o momento: