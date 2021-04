Cinco dias depois de ter perdido o primeiro lugar da fase regular da liga para o Steaua de Bucareste por apenas um ponto de diferença, o Cluj venceu o rival na Supertaça.

A equipa do português Luís Aurélio e do luso-romeno Camora ergueu o troféu depois de um triunfo alcançado nos penáltis (0-0 no tempo regulamentar).

E na hora de festejar, os jogadores do Cluj não desiludiram e até se pode dizer que inovaram na hora de celebrar.

Ao chegar ao aeroporto de Cluj, os jogadores surgiram com o troféu… na passadeira das bagagens. O melhor é mesmo ver.