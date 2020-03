Alin Fica foi o protagonista de um episódio surreal no campeonato da Roménia. O médio de 18 anos fez a estreia pelo CFR Cluj, surgindo como titular na visita ao Gaz Metan (0-0), mas foi substituído aos 24 segundos de jogo, saindo sem chegar a tocar na bola.

As equipas romenas são obrigadas a apresentar dois jogadores sub-21 no onze. Um deles tem de ser utilizado a tempo inteiro, mas o outro pode ser substituído a qualquer altura. Dan Petrescu, treinador do Cluj e antigo jogador, não quis esperar e tirou Alin Fica na primeira paragem do jogo, possibilitando a entrada do experiente Alexandru Paun.

O Gaz Metan teve o guarda-redes português Ricardo Batista como suplente não utilizado, enquanto Mário Camora jogou a tempo inteiro pelo CFR Cluj. As duas equipas empataram a zero na segunda jornada do play-off do campeonato da Roménia, que é liderado precisamente pela formação orientada por Dan Petrescu.