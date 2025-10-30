O futebol romeno viveu um momento insólito esta quarta-feira, no Estádio Ion Oblemenco, em Craiova. Aurelian Ghisa, proprietário, presidente e médico veterinário de profissão, entrou em campo aos 61 anos para representar o seu CS Sanatatea Cluj, da terceira divisão, frente ao Universitatea Craiova, na Taça da Roménia.

Ghisa foi lançado aos 89 minutos, tornando-se o jogador mais velho da história das três principais divisões romenas a disputar um encontro oficial.

«Foi fantástico. Sempre quis estar com os rapazes, apoiá-los e sentir o jogo lá dentro. Talvez lhes tenha transmitido um pouco de confiança», disse o dirigente, que treina regularmente com o plantel.

O dono do Sanatatea Cluj é presença habitual nos treinos e já tinha estado inscrito noutros jogos, mas sem sair do banco. O regresso aos relvados acabou por acontecer em Craiova, um gesto de reconhecimento do treinador Vasile Miriuta, que o tinha prometido.

«Vou colocá-lo no fim. Pelo que faz por este clube, ele merece», afirmou Miriuta na conferência de imprensa antes do encontro.

Um regresso porque o dirigente já tinha feito parte de um encontro da Taça da Roménia, quando o Sanatatea Cluj foi goleado pelo Steaua de Bucareste (4-0) em 2011.

No duelo desta quarta-feira, o Sanatatea até começou por surpreender, chegando ao intervalo em vantagem graças a um autogolo do guarda-redes Nikola Stevanovic, mas acabou por ceder na segunda parte. O Universitatea Craiova venceu por 4-1, com golos de Basceanu, Etim e Cicâldau.

Apesar da derrota, Ghisa saiu de campo orgulhoso da prestação e da estreia na sua equipa.

«A minha motivação vem da paixão pelo futebol e da vontade de não desistir. Treino uma ou duas vezes por semana com os jogadores. A idade não me atrapalha, talvez seja um pouco mais lento, mas não vejo nisso um problema», confessou à Radio Cluj no final da partida.