Ronaldinho Gaúcho estreou-se na noite de domingo na Kings League, o campeonato alternativo criado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, e protagonizou um momento hilariante.

O encontro entre o Porcinos, de Ronaldinho, e o PIO FC terminou com um nulo e foi decidido nos penáltis. Só que não são penáltis tradicionais. Basicamente, são penáltis em que o jogador começa a correr com a bola no meio-campo e depois remata à baliza, com a redondinha em andamento.

Só que quando o árbitro explicou isso mesmo, o antigo jogador do Barça teve uma reação curiosa. «Ah, vamos pôr outro. Eu não vou estar a correr, estás louco?», respondeu.

Ora veja: