O guarda-redes de futsal do Benfica, Roncaglio, esteve envolvido num episódio tão caricato quanto perigoso, no passado sábado.

Após o empate a três golos no tempo regulamentar, Brasil e Argentina decidiram a passagem à final da Copa América da modalidade nas grandes penalidades.

No segundo penálti, Lucas Bolo rematou em força e o guardião brasileiro travou a tentativa com o rosto, tendo-se desequilibrado e imediatamente caído para trás, ao tentar agarrar-se às redes. Roncaglio derrubou mesmo a baliza e até os placares publicitários do pavilhão.

Apesar da apreensão dos colegas e árbitros, tudo não passou de um susto e o jogo retomou. O Brasil acabou eliminado, mas o jogador do Benfica voltou a jogar ainda neste domingo, no jogo de terceiro e quarto lugares, com a Colômbia (vitória da canarinha por 3-0).

Veja o momento: