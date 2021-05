O Campeonato Argentino teve este domingo clássico entre o Rosario Central e o Newell's Old Boys, que ficou marcado por um episódio curioso.

O encontro foi disputado à porta fechada, devido à covid-19, mas muitos foram os adeptos que se concentraram no exterior do estádio para apoiar a sua equipa. E houve que tivesse conseguido levar o seu apoio até ao relvado.

Logo aos três minutos de jogo, quando o Newell's ia bater um canto, um drone sobrevoou o relvado, trazendo uma pequena bandeira do Rosario.

O árbitro interrompeu o jogo e Lucas Gamba, jogador do Rosario, pegou no drone e colocou-o junto à linha de fundo. Mas Pablo Pérez, do Newell's, não ficou satisfeito e pisou o drone, visivelmente irritado. Veja as imagens: