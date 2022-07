Da incredulidade à festa.

A seleção feminina de Marrocos garantiu, na segunda-feira, a qualificação para a final do Campeonato Africano das Nações ao bater a Nigéria no desempate por grandes penalidades. Rosella Ayane, do Tottenham, bateu o penálti decisivo, mas demorou a perceber que tinha acabado de dar o apuramento às marroquinas.

Depois do 1-1 registado no final do tempo regulamentar, o resultado manteve-se no prolongamento, mesmo com a seleção da Nigéria reduzida a nove elementos, desde os 70 minutos de jogo.

No desempate por penáltis, havia 4-4 no marcador e Rosella Ayane tinha o pontapé decisivo para carimbar a qualificação de Marrocos. A jogadora de 26 anos não desperdiçou, mas só ao fim de alguns segundos, ao ver a reação das colegas de equipa e dos adeptos nas bancadas, é que concluiu que a vitória estava garantida.

Na final, Marrocos defronta a África do Sul, no próximo sábado.