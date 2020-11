Em 2012, Ruben Limardo foi campeão olímpico de esgrima, na disciplina de espada. Foi apenas a segunda medalha de ouro da Venezuela em Jogos Olímpicos. Oito anos depois, o atleta de 35 anos, que já tem a qualificação para Tóquio garantida, ainda não deixou o desporto de lado, nem o sonho olímpico, mas foi obrigado a ter outro emprego para poder sustentar a família. Além de esgrimista é também entregador de comida.

Ruben Limardo partilhou recentemente a sua história nas redes sociais. «Se estiver em Lodz - Polónia e pedir Uber Eats, a sua comida pode ser entregue por um campeão que decidiu nunca desistir», começa por escrever.

«Num ano normal, por esta altura estaríamos a falar sobre o que aconteceu em Tóquio 2020, mas agora não é assim. A crise no meu país, a pandemia e perseguir um sonho às vezes não é uma combinação tão boa», conta Ruben Limardo, explicando:

«Como muitos dos meus colegas atletas, os meus irmãos e eu também tivemos que encontrar uma alternativa ganhar dinheiro. Moro na Polônia há 19 anos, mas sou pai de família há 5 anos, então posso dizer com orgulho que além do desporto, tenho um segundo emprego para ganhar a vida e manter minha casa.»

«Não parei de treinar nem um dia, mas também não podia ficar sentado à espera do que devo ganhar pelo meu trabalho como atleta. Pela primeira vez, aos 35 anos também me dedico a algo que não é só o desporto e que me preenche satisfação», garante o esgrimista venezuelano.

«Para aqueles que acreditam que alguns de nós temos ‘privilégios’ pelos resultados, deixem-me dizer que não é assim. Eu, que ganhei a última medalha de ouro olímpica da Venezuela, também saio para trabalhar todos os dias, de mãos dadas com os sonhos que ainda tenho por realizar», diz ainda Ruben Limardo, apontado: «Ajustar-se às mudanças é definitivamente um trabalho para os valentes.»