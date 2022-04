Rudy Gobert, uma das estrelas da equipa dos Utah Jazz, foi picado por uma abelha na cara.



O poste francês começou por brincar com o episódio. «Eram sete tipos e eu fui o único que saí da sala», atirou, provocando gargalhadas na sala de imprensa.



«Uma colmeia é bom para o ambiente, para as flores e para os frutos. E eu adoro mel por isso, sempre quis ter o meu. É ótimo», explicou depois.



O sucedido não impedirá Gobert de jogar o jogo seis do play-off contra os Mavericks, esta madrugada. A equipa de Dallas lidera por 3-2.