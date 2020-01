Sérgio Godinho é salgueirista? «Um bocadinho», a ponto de vestir a camisola do clube portuense.

Esse é, porém, o fim de uma história que começa numa recente entrevista ao Maisfutebol, na rubrica «Um café com...».

«Eu até aos sete anos vivi muito perto do campo do Salgueiros, o Engenheiro Vidal Pinheiro. Não ia aos jogos, mas achava muita piada à cena do Salgueiros. Até tenho isso na canção «Porto Porto», que está no «Pré-histórias». É assim uma espécie de retrato múltiplo e eu falo: "Vi três mulheres em prantos, cobrindo o rosto e o corpo com negros mantos. Pensei, devem ter perdido, pai, marido ou companheiros, responderam ‘qual marido, quem perdeu foi o Salgueiros!’" As mulheres, as salgueiristas, iam muito ao futebol. E eram tão verbais e tão truculentas como os homens. Eu achava piada e dizia, por piada: "Sou sportinguista e também um bocado salgueirista"», revelou então o músico.

A verdade é que, através desta entrevista, dirigentes do clube salgueirista souberam da simpatia de Sérgio Godinho pelo Salgueiros e enviaram-lhe a camisola do clube, que no futebol militou durante várias épocas no campeonato nacional e que agora disputa a principal divisão dos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto.

Godinho recebeu o presente, vestiu-o e tirou fotografia. Uma foto que o Salgueiros partilhou agora nas redes sociais, com uma mensagem especial: «Muito bem vestido e "com um brilhozinho nos olhos".»