À semelhança de outros anos, por esta altura, Karim Benzema está a passar umas mini-férias de luxo no Dubai nesta paragem de Natal.

O avançado do Real Madrid já tinha partilhado momentos da celebração do seu 32.º aniversário, mas agora surpreendeu ainda mais com uma refeição sumptuosa no restaurante do famoso chef Salt Bae: um bife revestido a folha de ouro, avaliado em cerca de 300 euros e que já havia causado polémica quando há alguns meses Franck Ribéry partilhou vídeo semelhante.

Benzema aparece no vídeo a cortar a peça de carne e a colocar sal ao estilo do chef turco, que surge ao seu lado e parece aprovar a técnica do internacional francês.

O vídeo partilhado nas redes sociais de Benzema teve até a reação de Jesé Rodríguez. O avançado do Sporting aplaudiu o jeito para a culinária do seu antigo colega de equipa no Real Madrid.