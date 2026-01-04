Samu inaugurou o marcador no Santa Clara-FC Porto aos 50 minutos.

Ao tentar colocar a bola num companheiro de equipa, Gabriel Batista, guarda-redes da equipa açoriana, acabou por deixar a bola escapar da luva direita e deixou-a à mercê do avançado espanhol, que só teve de encostar para o fundo das redes.

O 1-0 do FC Porto EM VÍDEO: