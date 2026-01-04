Incrível
VÍDEO: guarda-redes do Santa Clara oferece golo a Samu
Avançado espanhol aproveitou erro incrível para inaugurar o marcador em São Miguel
Samu inaugurou o marcador no Santa Clara-FC Porto aos 50 minutos.
Ao tentar colocar a bola num companheiro de equipa, Gabriel Batista, guarda-redes da equipa açoriana, acabou por deixar a bola escapar da luva direita e deixou-a à mercê do avançado espanhol, que só teve de encostar para o fundo das redes.
O 1-0 do FC Porto EM VÍDEO:
O Natal já passou mas Samu continua a receber prendas 🎁— sport tv (@sporttvportugal) January 4, 2026
Erro de Gabriel Batista permitiu aos dragõoes adiantarem-se no marcador 🥶#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #CDSantaClara #FCPorto #betanolp pic.twitter.com/vUY24wFH3j
