Ukra celebrou nesta terça-feira 33 anos e a festa da equipa do Santa Clara deixa-nos sem palavras. É muito difícil de definir aquilo que aconteceu. Mas podemos dizer que foi um festejo à dimensão de umas das personagens maiores do futebol nacional.

Mais do que o fato de 'Borat' com que chegou junto dos companheiros, com coroa e capa de rei, o que torna a festa ainda mais incrível é a forma como Ukra consegue fazer com que todos se envolvam nas suas loucuras.

Mais do que palavras, veja o vídeo associado a este artigo. E se conseguir controlar o riso, venha cá reclamar.