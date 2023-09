Kleiton Lima, até aqui treinador da equipa feminina do Santos, colocou o lugar à disposição após denúncias de assédio moral e sexual feitas pelas jogadoras do plantel.

De acordo com a imprensa brasileira, as atletas entregaram à direção diversas cartas a denunciar comportamentos impróprios do técnico. As cartas, escritas de forma anónima, alegam principalmente assédio moral, mas também incluem relatos de assédio sexual, como «toques indevidos». Além disso, as jogadoras queixam-se do comportamento de Kleiton Lima, alegando reparos excessivos, constrangimentos e ameaças.

Em algumas das cartas, as jogadoras também mencionaram a forma como o treinador se vestia, que, segundo elas, «deixava transparecer o órgão genital», ao não usar cuecas.

O Santos confirmou a receção das denúncias e está a investigar o caso.

Kleiton Lima, numa nota enviada ao portal UOL, negou as acusações, afirmando que não pediu demissão, mas colocou o seu cargo à disposição após conhecer as reclamações do plantel em relação ao seu trabalho e declarou que tomará providências legais para lidar com as acusações.

«Antes de mais nada, eu não pedi demissão, coloquei o cargo à disposição à direção, após tomar conhecimento de denúncias de parte do plantel em relação ao meu trabalho. O Santos demitiu a equipa técnica inteira do futebol feminino», anunciou o treinador.

«Tomei conhecimento das supostas queixas de assédio, o que me causou estranheza e revolta. Uma acusação dessas é muito grave e tomarei providências legais, pois quem denuncia tem de provar. Tenho uma carreira profissional de quase 30 anos de forma ilibada e vitoriosa. Nunca tive nenhuma queixa nesse sentido durante toda a minha trajetória. Não aceito que utilizem isso para me tirarem do cargo e tentarem manchar a minha história e a do clube.»